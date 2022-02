Bà xã hot girl kém 6 tuổi của Phan Mạnh Quỳnh khoe đường cong nóng bỏng

Được biết đến như một hot girl, người mẫu và diễn viên tự do, từng xuất hiện trong MV của Đức Phúc, Only C... bà xã Phan Mạnh Quỳnh sở hữu ngoại hình xinh đẹp, số đo 3 vòng nóng bỏng và chiều cao ấn tượng.

Cô tên Huỳnh Khánh Vy, sinh năm 1994 tại Khánh Hoà, hiện đang kinh doanh online tại TP Hồ Chí Minh. Kể từ ngày về chung một nhà với Phan Mạnh Quỳnh, Huỳnh Khánh Vy được chú ý nhiều hơn và cũng nhiều lần gây tranh cãi với những phát ngôn vô tư, thẳng thắn.

Mới đây, Huỳnh Khánh Vy chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh bikini nóng bỏng chụp lại khi đi du lịch. Trong ảnh, cô diện một bộ đồ bơi màu đỏ nổi bật, khoe làn da trắng ngần cùng đường cong gợi cảm, quyến rũ.

Ngoại hình tuổi 28 của Huỳnh Khánh Vy nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng kể từ khi kết hôn với Phan Mạnh Quỳnh, nhan sắc của Huỳnh Khánh Vy trở nên xinh đẹp, cuốn hút và mặn mà hơn.

Trước đó khi nói về bà xã kém tuổi, Phan Mạnh Quỳnh tâm sự: "Tôi yêu Vy như tiếng sét ái tình. Trước khi quen tôi, Vy cũng được biết tới qua một số hoạt động giải trí và có ngoại hình xinh xắn. Tuy nhiên, cũng như cô ấy không coi tôi là ca sĩ thì với tôi, Vy không phải hot girl giống mọi người hay gọi".

Huỳnh Khánh Vy nóng bỏng trong bộ bikini màu đỏ

Khoảnh khắc gợi cảm của vợ Phan Mạnh Quỳnh từng chia sẻ trước đó

