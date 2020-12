Ba thợ sơn rủ nhau đi “trấn lột” lấy tiền hát karaoke

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng Moong Văn Hải, (SN 2002, trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An); Nguyễn Quốc Đạt (SN 2004, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Đào Văn Ngọ (SN 2002, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của anh Nguyễn Quốc Tiến, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai đang làm thuê trên địa bàn quận Nam Từ Liêm trình báo về việc bị nhóm đối tượng tấn công, cướp tài sản.

Theo trình báo của anh Tiến, khoảng 22h ngày 20/12 khi anh cùng một người bạn đang đi bộ qua trường tiểu học Xuân Phương thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy bất ngờ lao vào tấn công, liên tiếp đấm đá vào mặt rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 6S Plus.

Tiếp nhận trình báo của anh Tiến, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an phường Xuân Phương đã tiến hành rà soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 24 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng tấn công anh Tiến chính là Moong Văn Hải, Nguyễn Quốc Đạt và Đào Văn Ngọ. Cả 3 đối tượng này đều làm nghề thợ sơn và thu hồi lại chiếc điện thoại.

Nhóm đối tượng tại CQĐT.

Theo khai nhận của các đối tượng, tối 20/12, Hải và Ngọ đi uống rượu về nhà trọ, rủ Đạt đi hát karaoke. Do không có tiền, Ngọ đã cầm cố chiếc điện thoại của mình lấy 2 triệu đồng để đi hát.

Đạt điều khiển xe máy chở Hải, Ngọ đi đổ xăng ở đường Xuân Phương. Sau khi đổ xăng xong, Ngọ bảo Hải, Đạt “đi vào khu đô thị, xem có ai kiếm ít tiền để đi hát”. Hải, Đạt đồng ý. Cả nhóm đi xe máy tới đoạn trường Tiểu học Xuân Phương thì nhìn thấy anh Tiến và bạn đang đi bộ. Hải bảo cả nhóm quay xe lại cướp tài sản. Đạt quay xe máy lại gần rồi cả bọn xông vào tấn công anh Tiến và người bạn. Bạn anh Tiến chạy thoát, còn anh Tiến bị đánh và làm rơi điện thoại xuống đất liền bị Ngọ nhặt lấy cho vào túi.

Sau khi chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh Tiến, cả bọn Hải, Đạt, Ngọ chở nhau đến một quán karaoke thuộc địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) hát đến 3h đêm. Do số tiền hát lên tới 2,4 triệu đồng, trong khi cả bọn chỉ có 1,5 triệu đồng nên bọn chúng đã dùng chiếc điện thoại của anh Tiến để cầm cố.

Cả nhóm hẹn ngày 24/12 sẽ quay lại quán hát trả tiền và lấy lại chiếc điện thoại. Vì có quen biết, nên quản lý quán karaoke đã đồng ý cho nhóm Moong Văn Hải nợ tiền.

Tác giả: Tâm Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân