Apple phát triển màn hình tự lành, có thể dùng cho iPhone gập

Thị trường smartphone màn hình gập hiện nay đang do Android độc chiếm, trong khi Apple vẫn chưa có động thái nào cụ thể cho thấy hãng sẽ làm iPhone gập. Mới đây, thông tin về bằng sáng chế do "táo khuyết" đăng ký hé lộ tương lai của smartphone do hãng sản xuất.

Theo Phone Arena, Apple vừa có được chứng nhận sở hữu trí tuệ về một sáng chế mà nhiều khả năng sẽ dành cho những chiếc iPhone gập, dù đang trong giai đoạn đầu phát triển. Cụ thể, "Táo khuyết" đang thực hiện dự án về vật liệu đặc biệt, có khả năng tự lành sử dụng làm màn hình hiển thị. Chất liệu này có thể tự làm biến mất những vết xước hoặc chỗ lõm, gồ ghề với kích thước nhỏ.

Hình ảnh từ bằng sáng chế vật liệu tự lành cho thiết bị gập của Apple

Giới chuyên gia cho rằng công ty có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) đang nỗ lực giải quyết vấn đề lớn nhất đối với smartphone màn hình gập hiện nay là độ bền của tấm nền.

Kính không phải là vật liệu có thể gập lại được, do vậy các hãng sản xuất phải tìm đến những giải pháp khác khả thi hơn. Nhưng tới nay, vật liệu dẻo vẫn gặp vấn đề về độ bền, dễ trầy xước và chưa có một nhà sản xuất nào xử lý được tình huống này.

iPhone màn hình gập có thể ra mắt vào năm 2023

Có thể nói, Apple không làm màn hình chống xước giống như các hãng điện thoại khác mà phát triển giải pháp giảm tối đa tạo ra vết trầy trong sử dụng thực tế.

Việc này có thể giúp màn hình giữ được tính chất dẻo cần thiết, góp phần khắc phục một lỗi khác đang tồn tại hiện nay là nếp gấp tại nơi màn hình bị gập lại. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Apple tiến vào thị trường này với những mẫu iPhone gập có thể tạo ra một xu hướng mới để chúng phát huy hết tiềm năng vốn có.

Tác giả: Như Khánh

Nguồn tin: saostar.vn