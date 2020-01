An Phế Vương giải pháp trị ho an toàn và hiệu quả dành cho mọi lứa tuổi

Thời điểm miền Bắc đón nhận những đợt không khí lạnh đầu tiên cũng là lúc các bệnh lý về đường hô hấp với triệu chứng phổ biến là ho gia tăng nhanh chóng. Những cơn ho không dứt, kèm theo cảm giác ngứa họng, đau rát họng sẽ khiến người bệnh cảm thấy phiền phức và nếu không có biện pháp chữa trị kịp thời có thể dẫn tới các bệnh lý về hô hấp như viêm phế quản hay viêm phổi.

Ho do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên như: do vi khuẩn, virus, do viêm phổi, do dị ứng hoặc do cảm cúm khi thời tiết thay đổi, những lúc “trái gió trở trời”. Đối với trẻ nhỏ, ho có thể làm cho trẻ dễ thức giấc, giật mình thậm chí là ọc sữa hoặc nôn ra thức ăn., do đó việc đưa thuốc vào cơ thể dưới bất cứ đường nào như: uống, tiêm, bôi ngoài da…đều được hấp thu, chuyển hóa ở gan và đào thải qua thận, trong khi chức năng gan, thận ở trẻ còn rất yếu.

Nắm bắt được tình hình đó, Ngọc Nữ Tâm Vương đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm An Phế Phương – sản phẩm được chiết xuất 100% từ thảo dược, lành tính, kết hợp với công nghệ tiên tiến trong sản xuất và định dạng siro nhằm mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Với các thành phần từ tự nhiên, sản phẩm An Phế Vương của Ngọc Nữ Tâm Vương phù hợp cho mọi lứa tuổi, trừ phụ nữ đang mang thai.

Với các thành phần từ tự nhiên, sản phẩm An Phế Vương của Ngọc Nữ Tâm Vương sẽ mang đến niềm vui cho bệnh nhân bị ho

Chị Nguyễn Thị Lan – Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Ngọc Nữ Tâm Vương cho biết, An Phế Vương được bài chế từ các loại cao như: Bách Bộ, Xạ Can, Tía Tô, Đại Thanh, Mã Đề, Hạt Củ Cải, Cúc Tần, …Với thành phần đã kể trên thì An Phế Vương có tác dụng kháng sinh chống lại các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp, ngoài ra còn có tác dụng sát trùng đường hô hấp, kháng dị ứng, long đờm và giảm ho.

An Phế Vương là sản phẩm trị ho cảm được sử dụng cho trẻ từ 6 tháng trở lên. Trong những trường hợp bị: cảm lạnh, hắt hơi sổ mũi, ho do lạnh, ho có đờm, viêm họng, viêm phế quản.

Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm của An Phế Vương

Sản phẩm An Phế Vương hiện nay đã được rất nhiều bà mẹ đánh giá tốt như mẹ Lê Thị Tâm (Nghệ An) cho biết: "Suốt cả mùa hè, con tha hồ được ngủ nướng, đi chơi thoải mái, vô lo thế nhưng giờ đây một năm nữa sắp kết thúc, mùa đông đã gõ cửa 2 tháng rồi, thời tiết ngày càng độc, càng lạnh và thay đổi thất thường khiến người lớn như mẹ còn đau huống hồ trẻ em như con. Con bị ho rất nhiều, vừa mệt không thể ăn uống nhiều lại thêm việc không ngủ được vào ban đêm, con càng ngày càng yếu, việc học tập cũng có phần bị ảnh hưởng. Rồi mẹ được bác làm cùng cơ quan giới thiệu sản phẩm An Phế Vương nên cho con dùng thử, không ngờ con hợp với bạn này và bớt đau hẳn, lại ăn ngon và ngủ nhiều hơn trước. Uống bao nhiêu thuốc có thương hiệu vậy mà con chỉ kết bạn này và sức đề kháng cũng như hệ miễn dịch của con cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn nhiều, tai mũi họng ổn định không bị viêm nhiễm gì cả".

Còn như mẹ Nguyễn Thị Hiếu (Thanh Hóa): "Chị có con nhỏ 2 tuổi mới đi lớp thì bé bị nôn trớ nhiều, bỏ ăn nên chị phải để cháu ở nhà với bà nội. Vừa rồi lại đúng đợt báo cáo phải làm thêm vất vả, thêm việc chăm con ốm mà chồng lại đi công tác khiến chị rất mệt mỏi. Đến công ty thì không đảm bảo công việc, bị sếp than phiền, chị Hiếu càng bị stress. Thấy chị đi làm mệt mỏi nên nhiều đồng nghiệp hỏi thăm. Qua trao đổi chị Hiếu mới biết tình trạng của con mình cũng khá phổ biến. Các chị em công ty đã giới thiệu cho chị An Phế Phương. Chị cho con uống đúng theo chỉ định, sau mấy ngày chị thấy tình trạng ho của con giảm đi, đặc biệt là giảm tình trạng nôn trớ khi ho. 7 ngày sau thì tình trạng hô hấp của con ổn định hẳn. Nhờ đó bé ăn được hơn, chị cũng không còn lo lắng về những tiếng ho của bé nữa" .

Sản phẩm An Phế Vương đang là sản phẩm chữa ho được nhiều người Việt Nam tin dùng

Còn chị Nguyễn Thu Hà ( Tp. Vinh) cho biết: "Lâu lắm rồi tôi không về nhà mẹ. Phần vì công việc cuối năm bận bịu, phần vì bận bịu chăm sóc gia đình, con cái học hành cuối kỳ. Hôm nay về chơi với mẹ, thấy mẹ khỏe và bớt ho tôi vui lắm. Mẹ tôi bị ho lâu lắm rồi, kể cứ trở lạnh là lại ho, chắc tại hồi trẻ, lúc sinh tôi mẹ không ở cữ được nhiều mà phải ra đồng sớm. Trời tháng 11 quê tôi thì giá rét nên mẹ bị lạnh... Đến giờ, mẹ bị ảnh hưởng nên cứ tiết trời se lạnh là lại ho. Ấy thế mà từ khi biết tới An Phế Vương, mẹ tôi đỡ ho hẳn. Thấy mẹ khoẻ tôi vui lắm!"

Sản phẩm An Phế Vương đang là sản phẩm chữa ho được nhiều người Việt Nam tin dùng Với thâm niên nhiều năm sản xuất và cung cấp các sản phẩm đông y chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Ngọc Nữ Tâm Vương sẽ cố gắng để ngày càng hoàn thiện để mang đến cho chị em nhiều sản phẩm tốt hơn nữa phù hợp với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Hãy là người tiêu dùng thông minh để chọn cho mình sản phẩm nào an toàn và chất lượng nhất nhé.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ