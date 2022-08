Án mạng trên đường Hồ Văn Long ở quận Bình Tân, TP HCM

Ngày 25-8, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận Bình Tân, lấy lời khai Dương Hoàng Việt Em (SN 1982, quê An Giang) để điều tra về hành vi đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, Dương Hoàng Việt Em đã dùng hung khí đâm chết người đàn ông tên N.V.G. (SN 1982, ngụ quận Bình Tân) vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, giữa Em và ông G. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sáng 25-8, hai người gặp nhau trên đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân) và ông G. bị Em tát vào mặt. Sau đó, hai bên lao vào đánh nhau và ông G. bị đâm tử vong.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan.

Sau khi gây án, Em đến cơ quan công an đầu thú.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động