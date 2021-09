Ăn mặc mát mẻ lái xe chạy bon bon trên đường, cô gái khiến dư luận tranh cãi dữ dội

Người ta thường nói “ăn là cho mình, mặc là cho người”, ngụ ý rằng bất kỳ bộ trang phục nào bạn khoác lên người cần phải làm hài lòng, vừa mắt những người xung quanh. Dù vậy, không ít người vẫn diện những bộ trang phục thiếu vải, không phù hợp với hoàn cảnh khi ra đường khiến nhiều người nhức mắt.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh một cô gái trong trang phục “mát mẻ” chạy xe máy ngoài đường. Đoạn video cho thấy, cô gái này mặc một chiếc quần đùi bó sát màu hồng, đội mũ bảo hiểm cùng màu, đi giày thể thao và mặc một chiếc áo ngực thể thao.

Cô gái diện bộ đồ tập thể dục ra đường gây tranh cãi.

Có vẻ như cô đang đi đến phòng tập thể dục hoặc từ phòng tập về nhà. Dù trên đường rất đông người qua lại nhưng dường như cô không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn bình tĩnh lái xe từ con phố này qua con phố khác.

Bộ trang phục của cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số cảm thấy bộ trang phục của cô gái thật không thể chấp nhận được, tại sao cô không khoác thêm áo bên ngoài tới phòng tập thì cởi ra.

“Mặc nguyên bộ đi tập ra đường luôn, sợ thiên hạ không biết là đi tập à?”,

“Mình là phụ nữ nhưng nhìn mà thấy ngượng thay”,

“Đến phòng tập rồi mặc, ra đường thì khoác thêm cái áo vào chứ. Không thể chấp nhận được, không biết ngại là gì”,

“Tôi thích phụ nữ biết làm đẹp nhưng ý thức cũng phải đẹp mới được”.

Trong khi đó, số khác lại cảm thấy rất bình thường, không có gì phải tranh cãi ở đây cả. Một số người để lại bình luận:

“Bình thường mà, đi tập sẽ mặc như vậy. Chỗ cần kín thì cũng kín rồi, hãy thay đổi tư tưởng đi”,

“Thời buổi giờ đi đường sợ quá, cứ sợ bị phán xét. Tôi chẳng thấy có vấn đề gì với trang phục của chị ấy cả”.

