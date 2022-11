An Giang: Bé gái hơn 3 tuổi đang ngồi trong nhà bị nhóm người lạ xăm trổ xông vào bắt mang đi

Your browser does not support the video tag.

Hành vi manh động của các đối tượng được camera an ninh tại nhà ông Lê Hồng Hữu ghi lại.

Chiều ngày 16/11, Báo điện tử Dân Việt nhận được đơn của vợ chồng ông Lê Hồng Hữu cùng với con trai ông Hữu kêu cứu về việc cháu gái ruột của ông Hữu là bé Lê Nguyên P.K (sinh ngày 13/7/2019) đang ngồi chơi trong nhà cùng ông bà nội thì bị một nhóm người lạ đi trên xe 3 ô tô đỗ trước cổng tự ý xông vào nhà ông Lê Hồng Hữu rồi bế lấy cháu P.K mang lên xe ô tô phóng thẳng về thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng xông vào nhà ông Lê Hồng Hữu. Ảnh chụp lại màn hình.

Cụ thể, ông Lê Hồng Hữu kể lại với chúng tôi trong hốt hoảng vì theo như ông Hữu "một trong số những đối tượng bắt cháu nội của tôi đã đánh vào người tôi khiến giờ vẫn còn rất đau".

Ông Lê Hồng Hữu kể: "Tới giờ tôi vẫn chưa hết run. Bọn chúng quá manh động. Khi tôi đang cùng 2 cô em của vợ, con dâu (trong số này có một người tàn tật) đang ngồi chơi với cháu nội tôi là P. K thì có 4 đối tượng chạy xộc vào trong nhà rồi bế cháu nội của chúng tôi đi. Gia đình chúng tôi chạy theo để níu lại nhưng bị mấy đối tượng mặt mũi rất hung dữ ngăn lại. Chúng tôi chỉ biết đứng kêu "cháu ơi, cháu ơi…".

Bê cháu ông Lê Hồng Hữu mang đi.

Nén sợ hãi, ông Lê Hồng Hữu kể chi tiết: "Lúc đấy là khoảng hơn 10h sáng ngày 11/11/2022. Nhóm người lạ mặt tự ý xông vào nhà của tôi dù tôi không cho phép. Trong số này có 2 người là nữ và 2 người nam. Hai người nam này xăm trổ, rất to cao, nhìn rất hung hãn. Những người này đeo khẩu trang che mặt lại.

Một người phụ nữ giật lấy cháu gái ruột của tôi đang ngồi chơi trong nhà và bế cháu gái ruột của tôi là Lê Nguyên P.K nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Tôi cùng với mọi người chạy theo hô hoán nhưng bất ngờ bị một đối tượng đánh vào đầu, tôi choáng váng, ngã xuống sàn.

Sau đó nhóm người lạ này bế cháu ruột tôi nhảy lên một chiếc xe ô tô loại 7 chỗ, mang kiểm soát 72A-520.90 được hai chiếc xe còn lại với những đối tượng lạ trên xe (camera ghi lại biển số 51H-887.89 và 60A-509.20) bỏ chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh.

Cận cảnh nhóm đối tượng xăm trổ cản trở gia đình ông Lê Hồng Hữu.

Sau đó, gia đình chúng tôi vội vàng xem lại video clip thì phát hiện tổng cộng có 6 người gồm 4 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Trong số 4 người đàn ông này có 3 người mặc quần áo màu đen, 1 người mặc quần Jeans xanh - áo màu đỏ; 2 người phụ nữ còn lại thì 1 người mặc quần áo màu đen, 1 người mặc quần jeans xanh, áo đen".

"Những đối tượng xăm trổ đó thì tôi không nhận ra. Riêng trong số người phụ nữ tôi vẫn kịp nhận ra là Nguyễn Phương L (sinh ngày 21/12/1994, sống tại Park 1, khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh). Đây là con dâu cũ và đã ly hôn từ lâu với con trai tôi.

Một đối tượng nam mà tôi nhận diện được là Bùi Công Thành, tại Chung cư Topaz Twins, H22, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bạn trai mới của L.

Sau khi xảy ra, toàn gia đình chúng tôi rất lo lắng vì không có thông tin gì về cháu nội tôi như đang ở đâu, sức khỏe, tính mạng có được đảm bảo không. Gia đình đã làm đơn báo công an phường Núi Sam, công an thành phố Châu Đốc (An Giang)" - ông Hữu nhớ lại.

Một đối tượng cầm vật dáng giống vũ khí được phủ bằng tấm vải màu hồng.

Liên quan tới sự việc này, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã tham khảo ý kiến của Thượng tá, TS Luật Đào Trung Hiếu (Chuyên gia Tội phạm học của Bộ Công an), Thượng tá - TS Đào Trung Hiếu sau khi xem xong những hình ảnh, video kèm theo nhận định: "Hành vi của những đối tượng này có dấu hiệu rõ nhất của tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo điều 153, Bộ luật Hình sự, đây là hành vi sử dụng mọi phương thức nhằm chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi. Tội phạm xâm phạm đến thân thể, nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi. Mặt khách quan của tội phạm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi.

Nhóm đối tượng xô ngã người thân của cháu P.K để cho người phụ nữ bế đi.

Hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi như: giữ chân tay, bịt mồm, đánh đấm, trói v.v... Những hành vi này chủ yếu làm tê liệt sự kháng cự của người bị hại để người phạm tội thực hiện được việc chiếm giữ người dưới 16 tuổi.

Người phạm tội hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình xâm phạm đến quyền tự do của nạn nhân nhưng mong muốn hậu quả đó xảy ra, muốn chiếm giữ nạn nhân một cách bất hợp pháp. Động cơ phạm tội và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm nhưng mục đích phạm tội ở đây phải nhằm chiếm giữ nạn nhân.

"Nếu là trọng án, gia đình nên gửi đơn tới công an cấp thành phố để có ngay các biện pháp ngăn chặn" - TS Đào Trung Hiếu nói.

Chiều tối ngày 16/11, phóng viên Báo điện tử Dân Việt liên hệ với với Thượng tá Nguyễn Công Thành - Trưởng công an thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang). Thương tá Thành cho biết đang yêu cầu công an phường Núi Sam báo cáo cụ thể sự việc và sẽ thông tin lại cụ thể.

Tác giả: Nhóm phóng viên Dân Việt

Nguồn tin: Báo Dân Việt