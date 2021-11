Ái nữ Tân Hiệp Phát buông tay Yeah1 sau gần 2 năm rót trăm tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) vừa thông báo bà Trần Uyên Phương đã tiếp tục thoái vốn với số lượng lớn cổ phiếu. Do bà Phương không nắm giữ vị trí trong ban điều hành, ban lãnh đạo nên không cần công bố thông tin dự kiến giao dịch mà chỉ báo cáo sau khi đã hoàn tất việc mua bán cổ phiếu.

Trong giao dịch gần nhất vào ngày 11/11, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát, đồng thời cũng là con gái của ông Trần Quí Thanh, nhà sáng lập thương hiệu nước giải khát này, đã bán ra gần 1,6 triệu cổ phiếu YEG. Ngay trước đó một ngày, nữ doanh nhân này cũng đã bán 460.000 cổ phiếu YEG. Hiện tại, bà Phương chỉ còn giữ hơn 770.000 cổ phiếu YEG, tương đương 2,5% cổ phần Yeah1.

Với việc tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới mức 5%, đồng nghĩa với việc không còn là cổ đông lớn của Yeah1, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát sẽ không phải tiếp tục công bố thông tin giao dịch nếu bán thêm cổ phiếu YEG trong tương lai.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch 11/11, số tiền bà Phương thu về sau khi bán ra gần 1,6 triệu cổ phiếu YEG ước tính khoảng gần 30 tỷ đồng.

Vào đầu năm 2020, bà Trần Uyên Phương mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu YEG và sở hữu tỷ lệ đứng thứ hai chỉ sau Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Yeah1 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Sau đó, phía Tân Hiệp Phát cũng thông báo thỏa thuận hợp tác chiến lược với Yeah1.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 7 đến nay, bà Phương đã nhiều lần bán ra cổ phiếu YEG. Từ chỗ sở hữu hơn 21% cổ phần Yeah1 vào đầu năm ngoái, nay bà Phương nay chỉ còn nắm giữ chưa đến 3% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Diễn biến lao dốc của cổ phiếu YEG từ đầu năm nay (Ảnh: TV).

Tổng giá trị giao dịch thỏa thuận đầu tư cổ phiếu Yeah1 bà Phương chi ra ước tính gần 300 tỷ đồng. Như vậy, so với mức giá ước tính bình quân hơn 49.000 đồng khi mua vào, bà Phương chấp nhận khoản lỗ hơn 60% khi bán ra cổ phiếu khi bán ra cổ phiếu ở vùng giá quanh mốc 18.000 đồng/cổ phiếu hiện tại.

Bà Phương chấp nhận buông tay Yeah1 giữa lúc kết quả kinh doanh của công ty vẫn trong vòng ảm đạm, cổ phiếu YEG đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết.

Quý III vừa qua, Yeah1 công bố khoản lỗ sau thuế hợp nhất 57 tỷ đồng với lý do các mảng kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở mảng bán lẻ do dịch Covid-19. Doanh thu không đủ bù giá vốn cộng thêm tổng chi phí vận hành trong kỳ nhích lên so với cùng kỳ là nguyên nhân khiến doanh nghiệp này lỗ nặng.

Sau 9 tháng đầu năm, Yeah1 báo cáo doanh thu thuần 878 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty lỗ ròng 254 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 9 tháng 2020 vẫn lãi 16 tỷ đồng.

Yeah1 từng là hiện tượng trên sàn chứng khoán khi niêm yết trên vào tháng 6/2018. Những ngày đầu chào sàn HSX, thị giá YEG vượt 300.000 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm cổ phiếu đắt đỏ nhất trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, công ty bắt đầu lâm vào tình cảnh khó khăn từ năm 2019 khi bị YouTube chấm dứt hợp tác mạng đa kênh vì những vi phạm trong quản lý nội dung. Giá cổ phiếu YEG từ đây bắt đầu lao dốc.

Với thị giá hiện tại chỉ hơn 18.000 đồng/cổ phiếu, YEG đã mất hơn 90% so với thời điểm mới lên sàn.

Năm nay, Yeah1 đặt mục tiêu có lãi sau thuế 4 tỷ đồng. Công ty chỉ còn lại những tháng ngắn ngủi cuối năm để có thể hoàn thành kế hoạch. Trong trường hợp không tạo ra đột biến và tiếp tục lỗ năm thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu YEG sẽ nằm trong diện bị hủy niêm yết.

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí