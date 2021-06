Ai đã tặng điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe cho ông Nguyễn Duy Linh?

Thu giữ nhiều tài sản của các bị can

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CQĐT) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố các bị can Nguyễn Duy Linh - nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội “Nhận hối lộ”; Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) - nguyên Giám đốc Cty xây dựng 79 về tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, Hồ Hữu Hòa - thầy phong thủy, quê ở Nghệ An bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”. Vụ án này được điều tra từ năm 2019 và từng nhiều lần được trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng đã tiến hành khám xét nhà ông Linh và thu giữ 2 điện thoại Vertu, 1 đồng hồ Patek Philippe, một thiết bị Golf Buddy, đơn kêu oan 4 trang và đơn tố cáo 6 trang do vợ của Vũ “nhôm” đứng tên.

CQĐT cũng thu giữ trên người ông Linh 5.700 USD. Ông Linh khai, 2 chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe là được người khác tặng nhưng không nhớ là ai; Golf Buddy là thiết bị phục vụ chơi golf…

Hiện, các đồ vật, tài sản trên đã được đưa vào tài khoản tạm giữ hoặc gửi tại Kho vật chứng thuộc Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng. CQĐT đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) khi giải quyết vụ án sẽ xử lý số này theo quy định.

Ngoài ra, CQĐT cũng tạm giữ nhiều tài sản giá trị của bị can Hồ Hữu Hòa gồm: hơn 4,2 tỷ đồng, hơn 785 nghìn USD, 18 nghìn EURO, hơn 1 triệu Yên; 48 nhẫn và 8 miếng vàng; 1 vật trang trí bằng ngà voi; 1 sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng; 2 sổ đỏ, 20 điện thoại, IPad các loại…

Hòa khai số tài sản trên do buôn bán, được bà nội cho hoặc được người khác tặng trong sau khi chia sẻ về tâm linh. CQĐT cũng đề nghị HĐXX vụ án xem xét, xử lý số tài sản này.

Về ngà voi, Hồ Hữu Hòa ban đầu khai lấy từ nhà thờ của dòng họ nhưng sau đó lại nói được bà nội (đã mất) tặng. Số ngà voi này chỉ có khối lượng 324gam nên cảnh sát xác định Hòa chưa cấu thành tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Không xử lý một số sĩ quan liên quan đến vụ án

Kết quả điều tra xác định, Vũ “nhôm” là cán bộ trong ngành công an nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên bị cơ quan tố tụng điều tra từ năm 2017. Thời điểm này, Vũ lo sẽ bị xử lý hình sự và bị Tổng cục Tình báo kỷ luật theo quy định của ngành nên nhờ Hồ Hữu Hòa kết nối, làm quen để ông Nguyễn Duy Linh “ủng hộ”.

Phía điều tra xác định, qua kết nối của Hòa, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng và 4 lần quà cho bị can Nguyễn Duy Linh. Ngoài ra, Vũ “nhôm” trực tiếp đưa cho Hòa 500.000 USD để bị can này chuyển tới Nguyễn Duy Linh (Hòa không thừa nhận việc này).

Cũng theo CQĐT, bị can Nguyễn Duy Linh là cán bộ công an cấp cao, được đào tạo cơ bản và hiểu biết pháp luật. Tuy nhiên, sau khi Hồ Hữu Hòa đặt vấn đề “giúp đỡ”, Nguyễn Duy Linh nói chuyện điện thoại với Vũ “nhôm” và khuyên người này nên: “Đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu”. Ông Linh cũng nhiều lần nói sẽ “lo việc” cho Vũ.

Làm việc với phía điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh khẳng định chỉ nhận quà là xì gà, nấm Linh chi từ Phan Văn Anh Vũ; không nhận tiền. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng, những chứng cứ thu thập được đã đủ chứng minh bị can Linh có nhận tiền, quà từ Vũ.

Trong vụ án, CQĐT xác định có nhiều người liên quan như lái xe của Phan Văn Anh Vũ và một số sĩ quan công an. Họ được xác định giúp chuyển quà của Vũ cho ông Linh nhưng không biết bên trong có gì; không biết mục đích tặng quà… nên không bị xử lý hình sự.

