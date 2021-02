75 trẻ mầm non ở Hải Dương hoàn thành cách ly tập trung phòng COVID-19

Ngày 13/2, tức mồng 2 Tết, 75 học sinh Trường Mầm non Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) phải cách ly tập trung do liên quan tới bệnh nhân mắc COVID-19, đã được về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm, 75 trẻ 4 tuổi tại điểm cách ly tập trung Trường Mầm non Bạch Đằng đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi về nhà cùng gia đình, các bé sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Các cháu mầm non Bạch Đằng nhận mừng tuổi trong khu cách ly.

Trong thời gian cách ly, các phòng trong điểm cách ly tập trung tại Trường Mầm non Bạch Đằng vừa đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, giữ khoảng cách nhưng vẫn rực rỡ sắc thắm của đào, quất và có mâm ngũ quả.

Bà Sái Thị Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn cho biết, các cấp chính quyền của thị xã và địa phương cũng đã có những hoạt động chăm lo tết cho các bé trong thời gian cách ly và yêu cầu gia đình tiếp tục thực hiện giám sát y tế theo quy định khi các cháu cách ly tại nhà.

"Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền tới gia đình các cháu việc thực hiện các giãn cách và cách ly tại gia đình, đặc biệt là trong dịp Tết. Đây là việc làm ý nghĩa để bảo vệ bản thân và xã hội", bà Yến cho biết.

Còn tại TP Chí Linh (Hải Dương), tính đến hết ngày 12/2 (tức mồng 1 Tết Tân Sửu), thành phố đã có 648 người ở 9 khu cách ly tập trung đủ điều kiện cho về cách ly tại nhà. Trong đó, đông nhất là điểm cách ly tập trung thuộc điểm Trường Mầm non Cộng Hòa với 165 người, Trường Mầm non Hoàng Tiến 135 người, Trường Mầm non Lê Lợi 135 người, Trường Mầm non Bến Tắm 123 người… Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân các công ty thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và dự kiến tổ chức sản xuất từ ngày 14/2./.

Tác giả: CTV Linh Giang

Nguồn tin: Báo VOV