7 cô gái phê ma túy trong phòng VIP quán karaoke

Ngày 13/7, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tháp (35 tuổi), Nguyễn Văn Vụ (32 tuổi, cùng ở huyện Mê Linh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Văn Tuấn (25 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

7 khách nữ dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan công an, chiều 25/6, tổ công tác công an huyện kiểm tra hành chính quán karaoke (ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh) do Phạm Anh Tuấn làm quản lý.

Lúc này, cảnh sát phát hiện 11 người trong phòng VIP 2 có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một lượng ketamine, 2 thẻ nhựa, một tờ tiền cuộn tròn dính ketamine. Qua xét nghiệm, 9 người dương tính với ma túy.

Theo điều tra, cảnh sát xác định Tháp và Vụ là người tổ chức cho nhóm khách sử dụng ma túy.

