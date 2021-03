6 nét tướng mặt phú quý trời ban cho đàn ông: Sự nghiệp lẫy lừng, gia đạo ấm êm!

1. Tướng mũi đầy đặn

Theo nhân tướng học, mũi là dấu hiệu nhận biết tài vận và quan vận của mỗi người. Khi đánh giá tài vận của ai đó, người ta thường nhìn tướng mũi đầu tiên.

Tướng mũi được coi là đẹp khi đầu mũi có thịt, cánh mũi phải đầy đặn và sống mũi khá cao. . Người có tướng mũi đẹp, cả đời dồi dào tài khí, vô cùng sung túc, không phải lo cái ăn cái mặc. Đây chính là tướng mặt thường thấy, tiền bạc họ kiếm được nhiều như nước nên sống cũng vô cùng phóng khoáng.

Người có sống mũi thẳng dài vượt ấn đường là đại phú. Nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng có sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường. Ấn đường là vùng thịt giữa 2 hàng lông mày. Người có sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường rất ít. Mũi cũng là cung thổ, liên quan đến đất cát. Mũi đẹp là cung điền trạch vượng. Xem Phạm Nhật Vượng kinh doanh nhà đất đủ biết cung tài lộc và cung điền trạch của ông đẹp tới mức nào. Nhưng xem mũi thấy đẹp còn phải xem đường thái dương và các gò trong lòng bàn tay. Nếu thấy mũi đẹp mà đường thái dương ngắn, 2 gò dưới ngón út và ngón áp út không đầy, không sáng thì cũng không phải là người có cung tài lộc đẹp. Cái mũi đẹp trong trường hợp này có thể nhờ dao kéo tạo nên.

Ngược lại, nếu lỗ mũi bên to bên nhỏ hoặc cánh mũi hai bên to nhỏ bất nhất là dấu hiệu cho thấy bạn không có duyên trong những khoản kiếm thêm. Chính tài khá nhưng phụ tài kém, ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc.

2. Tướng hai cằm

Cằm được đánh giá tổng quan chung là đẹp khi tròn trịa, đầy đặn, vuông vức, nhô ra hướng lên mũi, đại diện cho chủ nhân là người có của cải, phúc thọ, về già thường sẽ viên mãn sung túc. Ngược lại cằm gãy, cằm lệch, cằm bị lõm khuyết hoặc bất cứ điểm nào khiến cho cằm không đạt được các điểm đẹp ở trên được coi là cằm xấu, báo hiệu vận mệnh chủ nhân không được tốt đẹp.

Nhận định chung về người có gương mặt 2 cằm, hay cằm 2 ngấn thường là những người có tính tình hiền hòa, làm việc ít so đo tính toán thiệt hơn, không thù lâu nhớ dai, là người bao dung, rộng lượng. Họ là những người cởi mở, phóng khoáng, biết cảm thông, tha thứ. Những người này thường có vận “kiếm tiền ngoài luồng”, đại ý rằng họ dễ thành công thu lợi khi đầu tư vào kinh doanh. Nhờ vậy, khi về già, họ sẽ được phú quý, an nhàn.

Đánh giá chung hầu hết các tài liệu ghi chép và bản thân người viết đều cho rằng đây là tướng cằm tốt.

3. Tướng thiên thương sáng

Trên khuôn mặt, thiên thương nằm ở vị trí đuôi lông mày và đuôi mắt. Tướng thiên thương tốt là phải dày mà bằng, khí sắc hồng hào, không khuyết hãm.

Thiên thương đầy đặn là dấu hiệu cho thấy người này có tâm sinh lí hoàn thiện, xử lí công việc một cách thận trọng. Ngoài ra, họ biết cách quản lí tài chính, chi tiêu theo kế hoạch rõ ràng nên điều kiện kinh tế bao giờ cũng từ khá trở lên.

4. Tướng eo hơi hóp về sau

Tướng mạo về eo lưng cho rằng: Eo lưng của con người như núi của bụng, là vật để dựa, chỉ việc yên tĩnh và nguy hại. Phía trước của eo lưng là bụng liên quan mật thiết với nhau. Sách "Thần tướng toàn biên" nói rằng: "Eo lưng là thành quách của bụng. Mọi sự an nguy của bụng đều dựa vào eo lưng cả". Bởi vậy trong tướng học eo lưng phải "tròn trịa, ngay, thẳng, rộng, dày". Kẻ có eo lưng như vậy là có phúc lộc.

Ngược lại, eo lưng hẹp, lép, mảnh mai là tướng kẻ đa thành đa bại, thân thể suy nhược. Eo lưng rộng rãi bằng phẳng tuơng ứng với mông là tướng tốt nhất, chủ về thọ. Eo lưng cong, hõm xuống, hẹp lệch không tương xứng với mông là tướng hạ cách, chủ vế tính nết nhu nhược, khó thành đạt. Đàn ông tối kị eo thắt đáy lưng ong, đàn bà nếu eo lưng quá nhỏ và bó lại ở phần giữa, đường tử tức có rất nhiều điểm bất lợi.

Viên Liễu Trang, nhà tướng học lừng danh có nói: "Đàn bà thân nhẹ, thắt đáy lưng ong, nhan sắc mĩ miều, lấy làm thiếp thì được chứ chẳng nên lấy làm vợ chính thức" vì lẽ kể trên. Như vậy, câu ca "Đàn bà thắt đáy lưng ong/ Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con" có lẽ chỉ là câu của đấng mày râu nịnh khéo phụ nữ, chứ theo quan niệm tướng mệnh của cổ nhân thì lại hoàn toàn trái ngược.

Khi bạn thấy eo có dấu hiệu này cũng đồng nghĩa vận may đang đến gần. Tài lộc dần dần sẽ thịnh. Nếu eo lưng cong (hõm xuống, lồi lên) thắt đáy không tương xứng với mông là tướng này khó thành đạt.

5. Tướng tai dày và đều đặn

Theo nhân diện học, tai tượng trưng cho phúc khí và tài vận của con người. Người có tướng tai tốt thì vận mệnh cũng tốt đẹp và thường hưởng nhiều phúc khí.

Một cách đơn giản để nhận biết tướng tai dày dặn là khi sờ vào, tai hoặc dái tai phải dày, chắc nịch, tròn và có thịt mới. Chủ nhân của kiểu tai này luôn gặp may mắn về tài vận, đặc biệt là may mắn ở những khoản ngoài luồng, ngoài công việc chính.

6. Tướng cổ

Theo quan điểm của Á đông thì phần cổ là "Thiên trụ", tức là cây cột chống đỡ toàn thể ngôi nhà, thân hình con người, cho nên phải có cổ dài cổ ngắn để phối hợp với người béo kẻ gầy, có nhỏ lớn để phối hợp với người cao, kẻ thấp. Xét một cách tổng quát thì cổ nảy nở, tròn đầy, cứng mạnh là tướng tốt, chủ về phú quý, thọ trường, cổ mảnh dẻ nghiêng lệch chủ về chết yểu. Người mập cổ không nên dài, người gầy cổ không được ngắn, nếu ngược lại với tổng tắc đó, con người sẽ gặp nhiều điều không may.

Sách có câu: "Người gầy cổ ngắn gặp tai ương/ Người mập cổ gầy tất yểu vong". Tuy nhiên, sự dài ngắn cũng phải trong giới hạn nào đó. Nếu cổ dài như cổ cò, ngắn như cổ lợn thì lại bất hợp cách.

Một điểm cần lưu ý là dù cổ lớn hay nhỏ, dài hay ngắn đều không nên lộ hầu vì lộ hầu chủ về gian truân, trì trệ. Riêng cổ của phụ nữ thì phải cao và tròn (cổ kiêu ba ngấn), phải cân xứng với thân thể. Đàn bà đại kỵ cổ thấp ngắn và lòi xương, vì cổ nhân cho rằng đó là tướng hình phu khắc tử, cô độc góa bụa.

Người cổ có gân nổi ra là tính khí thô bạo. Xương cổ lồi lên là tính nóng nảy cộc cằn. Người gầy gân nổi bao quanh cổ là bần cùng. Người béo mà gân nổi bao quanh cổ lộ xương thì chết bất đắc kỳ tử ở quê xa xứ lạ. Cổ tròn da trắng xương cổ không lộ ra là người giàu sang, cổ tròn da dày như cổ gà, có nhiều lằn tròn là người thông minh tài trí. Vai và lưng đều khuôn phò sau cổ như nâng đỡ là tướng phát quan, cổ có nhiều lằn quấn vòng theo là nghèo nhưng rất thanh cao và sống lâu, nếu có nhiều mụn cóc nốt ruồi là hèn hạ, đói rách.

Về thế cổ, thì nếu cổ như hướng về phía trước (nhưng không được quá lộ liễu), chủ về tính nết hòa ái phong nhã, còn nếu như hướng về sau chủ về tính nhu nhược, hay gặp sóng gió bất ngờ. Cổ tròn dài như cổ hạc dễ phát nhưng chung cuộc không được an lành. Nếu cổ mập và cả đầu tương xứng như chim yến thì là tướng đại phú quí.

Tác giả: Đậu Đậu

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị