6 mẫu TV giá vài trăm triệu đồng

Sharp 8T series (từ 139 đến 350 triệu đồng) TV có ngoại hình khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường do sử dụng chân đế cao và dài. Người dùng có thể đặt TV trực tiếp dưới sàn mà không cần kệ. Xét tổng thể, sản phẩm trông khá thô. TV vẫn sử dụng công nghệ LED, với có 3 kích cỡ màn hình: 60, 70 và 80 inch, giá bán cao nhất 350 triệu đồng. TV có hệ thống loa công suất lớn. Hệ thống loa giấu bên dưới màn hình và phát âm thanh từ ngay trung tâm khung hình, khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường. Hình ảnh hiển thị tươi, rực rỡ, nhờ bộ lọc cùng công nghệ HDR. TV sử dụng chip xử lý 8K AI Thinner và AI Revelation Engine. Nhà sản xuất cho rằng công nghệ này tái tạo được thông tin dễ bị mất trong quá trình nâng cấp video lên 8K và giảm nhiễu hình ảnh hiệu quả. Ưu điểm của TV Sharp là chạy hệ điều hành Android TV với nhiều ứng dụng, trò chơi, đồng thời tích hợp tính năng điều khiển, nhập liệu bằng giọng nói. Sản phẩm cũng được trang bị sẵn Chrome Cast để trình chiếu các nội dung từ điện thoại sang.