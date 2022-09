6 con tê giác chết bất thường tại khu sinh thái ở Nghệ An

Chiều 20/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Công an Nghệ An vào cuộc làm rõ vụ việc liên quan đến 6 cá thể tê giác chết ở khu sinh thái trên địa bàn xã Diễn Lâm.

Tê giác được nuôi ở khu sinh thái ở Diễn Lâm (Ảnh: M.T).

"Nguồn tin cho biết, 6 con tê giác này chết đồng loạt từ ngày 16/9. Hiện các đơn vị liên quan đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân", vị lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu nói.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An thông tin thêm, đây là loại tê giác 2 sừng, nhập khẩu từ châu Phi.

Được biết, khu sinh thái nuôi tê giác có tổng diện tích khoảng 300ha tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm. Tại đây có khoảng 70 loài động vật hoang dã quý hiếm như tê giác, hổ, sư tử, hươu cao cổ,…

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí