6 cách khiêu khích chàng dễ ợt, đàn ông cực thích

Bất ngờ tấn công

Đừng nghĩ rằng chỉ đàn ông mới có thể làm “ông chủ” trên giường. Thực tế, không ít cánh mày râu ước ao vợ mình biết áp dụng nữ quyền mỗi lần ái ân. Họ hy vọng người phụ nữ của mình có thể “hư” hơn một chút, “hoang dại” hơn một chút để cuộc yêu thêm nồng cháy.

Các quý ông rất thích đối tác của mình thể hiện sự ham muốn tình dục, sự khát khao được tan chảy vào nhau mỗi lần ái ân, thích nghe những câu nói đầy khiêu khích, thậm chí có phần “lẳng lơ” của bạn đời. Vì thế, đừng e thẹn, bẽn lẽn mà hãy chủ động “tấn công” chàng để tạo nên yếu tố bất ngờ. Hôn phớt lên môi, thì thầm vào tai hay mơn trớn, vuốt ve bộ ngực của chàng hoặc đơn giản là “nude” trước mặt chàng… đều là những tín hiệu mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn từ người bạn đời của mình.

Massage cho nhau

"Sự tiếp xúc giữa da và da kích thích hormone tình dục oxytocin. Càng giải phóng nhiều oxytocin, ham muốn phụ nữ càng được cải thiện”, TS Ian Kerner - tác giả cuốn sách She Comes First - cho biết.

Ăn mặc gợi cảm

Một đôi giày cao gót màu đen hoặc diện bộ đồ ngủ mỏng manh sẽ tiếp thêm sinh lực cho chuyện “yêu” của bạn, chuyên gia tâm lý Kerner tư vấn.

Chủ động khiêu khích

Nếu như cảm thấy một nụ hôn phớt chưa đủ “nhiệt” để kéo chàng vào cuộc chơi, bạn cũng có thể đánh thức khao khát của chàng bằng một nụ hôn mãnh liệt. Ngay khi anh ấy có ý định đáp trả, hãy giả vờ tránh né nụ hôn của chàng khiến anh ấy trở nên khát khao và “tấn công” bạn hết mình hơn để mong bạn đáp trả. Cảm giác phải đấu tranh để chiếm lĩnh được bạn sẽ khơi dậy bản năng đàn ông khiến anh ấy cảm thấy rất phấn khích.

Ảnh minh hoạ

Ăn cắp Viagra của chàng

Hãy hỏi ý kiến bác sĩ về những viên thuốc nhỏ xanh Viagra, thông thường bạn có thể sử dụng nó trong một giờ “yêu”, Tiến sĩ Laura Berman - người sáng lập Trung tâm trị liệu tình dục Berman, Mỹ - cho biết. Virgra giúp cải thiện lượng máu lưu thông kích thích vùng kín nam giới, ở phụ nữ nó cũng mang lại tác dụng tương tự. Tuy thuốc sản xuất chủ yếu cho phái mạnh nhưng các bác sĩ cũng có thể kê nó cho phụ nữ.

Tư thế khiến chàng mê đắm

Một trong những thói quen xấu có thể giết chết ngọn lửa đam mê trong chuyện chăn gối là việc lười thay đổi tư thế “yêu”. Ngay khi tìm được vị trí thích hợp đối với 2 người, cả hai bạn, đặc biệt là phái đẹp thường có xu hướng lặp đi lặp lại nhiều lần và xác định gắn bó lâu dài. Điều này khiến chàng cảm thấy “bí bách” và nhàm chán. Vì thế, hãy rủ chàng thử một kiểu yêu mới hoặc thay đổi không gian ái ân để tìm cảm giác mới lạ. Chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy rất thích thú và “sung sướng” vì tư tưởng “thoáng” của bạn.

Tác giả: Phương Nghi (t/h)

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn