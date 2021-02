4 thanh niên chặn đường, xịt hơi cay để cướp tài sản của đôi nam nữ lúc rạng sáng

Một trong ba nghi phạm bị công an bắt giữ.

Ngày 25/2, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, đã bắt giữ Dương Tấn Nhí (SN 1997), Huỳnh Thanh An (SN 1998) và Nguyễn Văn Bi (SN 1999, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Trước đó, rạng sáng 20/2, đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy lưu thông trên đường TTN9 (ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM) thì bị nhóm 4 thanh niên chạy trên hai xe máy không rõ biển số áp sát xịt hơi cay tấn công, cướp giỏ xách của cô gái ngồi sau xe rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn vào cuộc xác minh, trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra làm rõ vụ việc. Đến ngày 24/2, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được 3 trong 4 nghi can thực hiện vụ cướp.

Theo trình báo của nạn nhân, trong túi xách của nạn nhân có 3 chiếc điện thoại di động cùng 14 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ tùy thân.

Tác giả: NGÔ BÌNH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong