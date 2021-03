4 thanh niên bịt mặt, nã liên tiếp nhiều phát súng vào nhà dân lúc đông người

Ngày 22/3, Công an thành phố Thanh Hoá (Thanh Hóa) đã điều tra làm rõ và bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Lại Văn Đức (SN 1998, trú tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) và Kim Hữu Mạnh (SN 1991, trú tại phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hai đối tượng cùng đồng bạn đã sử dụng 2 khẩu súng Col tự chế bắn vào nhà anh N.Q.V (phường Điện Biên, Thanh Hoá) để trả thù cá nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước với người nhà anh N.Q.V tại buổi sinh nhật của Lại Văn Đức nên khoảng 16h ngày 14/3, Đức đã gọi điện cho Mạnh và 2 đàn em khác là Đoàn Văn Minh (SN 2002) và Nguyễn Duy Giang (SN2005) mang theo 2 khẩu súng Col tự chế rồi tụ tập tại Trung tâm thương mại Vincom. Số vũ khí này được các đối tượng mua trên mạng xã hội.

Tại đây, các đối tượng thay quần áo, đi dép tổ ong, đội mũ lưỡi trai, dùng khăn bịt mặt, lấy đề can đen che biển kiểm soát xe máy, đi đến trước cửa nhà của anh V ở 66 phố Nguyễn Quỳnh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa rồi dùng 2 khẩu súng Col tự chế bắn liên tiếp 5 phát đạn vào nhà anh V.

Lại Văn Đức và Kim Hữu Mạnh cùng các phương tiện gây án.

Lúc đó, trong nhà anh V đang rất đông người có cả phụ nữ và trẻ em nhưng rất may vì có lớp cửa kính dầy nên trong nhà anh V không có ai bị trúng đạn. Sau khi bị người nhà anh V truy đuổi, 4 đối tượng đã bỏ chạy nhưng vẫn bắn thêm 1 phát súng vào những người truy đuổi.

Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa đã cử 1 tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường để ổn định tình hình và thu thập các tài liệu có liên quan để giải quyết vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đến ngày 22/3 Công an thành phố Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và xác định: Lại Văn Đức, Kim Hữu Mạnh, Đoàn Văn Minh và Nguyễn Duy Giang chính là thủ phạm gây ra vụ nổ súng để trả thù nói trên.

Trong đó, Lại Văn Đức với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cùng với Kim Hữu Mạnh trực tiếp “nã” súng vào nhà anh V, còn Minh và Giang đã dùng xe máy để chở Đức và Mạnh đi gây án. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, đối tượng Đoàn Văn Minh đã tự giác đi chấp hành án về tội gây rối trật tự công cộng trước đó mặc dù Minh chưa đến thời gian phải đi chấp hành án.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can cả 4 đối tượng nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng và bắt tạm giam Lại Văn Đức cùng Kim Hữu Mạnh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ rất nhiều vỏ đạn súng Col cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.com