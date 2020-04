4 phụ nữ vụ án chấn động 'thi thể trong bêtông' bị truy tố tội “giết người”

Bốn nữ bị can (từ trái qua, trên xuống): Hà, Hoa, Huyên, Thảo - Ảnh: T.D.

Ngày 23-4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án "thi thể trong bêtông" gây chấn động dư luận xảy ra gần một năm trước.

Bị can cầm đầu là Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi, thường trú tại Q.Tân Phú, TP.HCM, bị truy tố về tội "giết người". Ba bị can bị truy tố về hai tội "giết người" và "không tố giác tội phạm" là: Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hai nạn nhân trong vụ án này là: Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An, bị phủ keo trong thùng nhựa) và Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM, bị đổ bêtông trong thùng nhựa).

Theo cáo trạng, nhóm các bị can trên và cả hai nạn nhân cùng luyện tập Pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, nhóm còn áp dụng nhiều "phương pháp" mới do Hà sưu tầm và nghĩ ra như "tịnh cốc" (người tu luyện nhịn ăn, nhịn uống trong thời gian 14 ngày), cắt đứt liên lạc với người thân... Trong quá trình luyện tập, nhóm này thường xuyên di chuyển, lựa chọn các địa điểm ít tập trung đông người, dùng bạt che (nếu là thuê nhà riêng).

Cáo trạng xác định nạn nhân Trần Đức Linh bị sát hại đầu tiên. Tháng 1-2019, khi nhóm này đang luyện tập tại một resort thuê tại Bà Rịa - Vũng Tàu thì Linh không chịu nổi sau nhiều ngày nhịn ăn uống nên đã nhảy từ lầu của resort xuống đất để kêu cứu, bỏ trốn. Nhưng nhóm của Hà đã phát hiện và bắt Linh vào lại trong phòng. Khi Linh chống cự thì bị nhóm của Hà đánh, sau đó Linh đã tử vong.

Trần Trí Thành là nạn nhân bị sát hại thứ hai. Sau khi Linh chết thì nhóm chuyển xác về ngôi nhà thuê tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình tiếp tục "tịnh cốc" tại Bình Dương, Thành có nhiều biểu hiện như lén ăn, thủ dâm, có ý định quan hệ tình dục với thành viên trong nhóm... Vì vậy, Hà đã bàn bạc với những người còn lại sẽ giết Thành, và những người này đồng ý. Nhóm của Hà đã giết Thành bằng cách chích điện 220V và siết cổ Thành.

Khi xác của các nạn nhân bị phân hủy, bốc mùi thì nhóm của Hà đã bàn bạc đi mua thùng nhựa về bỏ xác nạn nhân vào trong. Thậm chí, khi thấy xác của Thành trương sình, Hà đã hướng dẫn Thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào thi thể của Thành để xì hơi, bớt trương sình.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi nhóm nghi can đã bỏ đi. Tháng 5-2019, người chủ nhà do bán nhà mà không liên lạc được nhóm nghi can nên đã phá khóa vào trong và phát hiện hai thùng nhựa chứa thi thể.

Khi sự việc được phát giác, nhóm nghi can đã chuyển tới thuê một khách sạn tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp tục luyện tập. Khi biết hành tung đã bị lộ, nhóm nữ nghi can đi xe 7 chỗ bỏ trốn khỏi khách sạn thì bị các bảo vệ phát giác, báo cho công an bắt được cả 4 người.

