3 thầy thuốc ở Nghệ An bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác đã qua cơn nguy kịch

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Sở Y tế thăm các bác sĩ bị tai nạn đang điều trị tại Bệnh biện HNĐK Nghệ An

Trao đổi với Phóng viên Suckhoedoisong.vn, Bác sĩ CKI Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng TCCB, bác sĩ điều trị khoa hồi sức tích cực Ngoại, Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho biết, hiện sức khỏe của 2 bác sĩ trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khuya ngày 5/8 đã ổn định, chỉ số sinh tồn ổn định, tiên lượng tốt.

Trước đó, rạng sáng ngày 6/8, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận 2 bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên gồm: Nguyễn Hồng Lam, 33 tuổi và Hà Ngọc Anh, 27 tuổi, đều là bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An) trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, gãy xương đùi, gãy xương bàn tay…

Sau thực hiện các cận lâm sàng và hội chẩn chớp nhoáng, cả 2 bệnh nhân được chuyển ngay lên nhà mổ để mổ cấp cứu.

Sau nhiều giờ căng thẳng, tập trung cao độ, các thầy thuốc của Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An đã phẫu thuật, xử lý thành công các tổ thương cho 2 bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân Nguyễn Hồng Lam được truyền 1,5 lít máu, 1 lít huyết tương; Bệnh nhân Hà Ngọc Anh được truyền 1 lít máu.

Hiện sức khỏe bác sĩ Hà Ngọc Anh đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt

Đến thời điểm hiện tại, các chỉ số sinh tồn của 2 bác sĩ đã ổn định, BS Hà Ngọc Anh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt; còn BS Nguyễn Hồng Lam, do bị nặng nên vẫn đang được chỉ định cho dùng an thần và thở máy, tiên lượng tiến triển tốt.

Bác sĩ Lê Xuân Hồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam (Nghệ An) cho biết, bác sĩ Già Bá Sô, 1 trong ba nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông chỉ bị chấn thương phần mềm và sang chấn tâm lý, sau khi được chăm sóc, đến thời điểm này sức khỏe đã ổn định.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 23h15 phút tối 5/8, trên tuyến Quốc lộ 7 đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

BS Nguyễn Hồng Lam, do bị nặng nên vẫn đang được chỉ định cho dùng an thần và thở máy, tiên lượng tiến triển tốt

Vào thời điểm trên, chiếc xe bán tải chở đoàn công tác 4 người của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn trên đường đi tập huấn tiêm vaccine-COVID-19, di chuyển theo hướng Con Cuông - Đô Lương (Nghệ An) đã đâm trực diện vào xe tải đang di chuyển ở chiều đường ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bán tải bị bật trở lại phía sau, đầu xe biến dạng. Phần đầu xe ô tô tải bị hư hỏng nặng.

Tài xế xe bán tải được xác định tử vong trên ghế lái. Lúc này trên xe bán tải còn có 3 người khác bị mắc kẹt trong khoang xe.

Cả 4 người bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối qua 5/8 đều là cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang trên đường xuống Đô Lương để tập huấn tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trong đó, người bị tử vong là BS. Lương Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm; 1 người khác được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nam; 2 người được chuyển xuống Bệnh viện HNĐK Nghệ An để cấp cứu và điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi, động viên BS Già Bá Sô đang điều trị tại Bệnh viện DDKKV Tây Nam

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khiến 1 bác sĩ tử vong và 3 bác sĩ khác bị thương, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến nhà BS Lương Văn Sơn thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

Tại các bệnh viện ĐK khu vực Tây Nam và Bệnh viện HNĐK Nghệ An, nơi đang cấp cứu cho 3 bác sĩ bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã thăm hỏi, động viên 3 bác sĩ trong vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện phải tập trung tốt nhất mọi nguồn lực, thuốc, trang thiết bị, bố trí nhân viên tích cực chăm sóc và điều trị cho các nhân viên y tế bị tai nạn nhanh chóng bình phục.

