3 điều thú vị về Trường An - tân binh của SLNA

Trường An (tân binh sinh năm 1991 của SLNA) là tên Việt Nam của Thiago Melo sau khi nhập tịch thành công. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp anh lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo SLNA bên cạnh yếu tố chuyên môn. Do đã có quốc tịch Việt Nam nên Trường An hoàn toàn có thể thi đấu ở đấu trường V.League hay Cúp Quốc gia như một cầu thủ nội. Đồng nghĩa, SLNA cũng không mất suất đăng kí ngoại binh cho trường hợp này.

Trường An từng ghi bàn vào lưới SLNA

Trong quá khứ Trường An từng đấu cho Quảng Nam (2017 - 2019), Nam Định (2020) và Sài Gòn (2021). Tại sân Tam Kỳ, cầu thủ gốc Brazil đã có những đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đội bóng xứ Quảng, điển hình là chức vô địch V.League 2017 và chức vô địch Siêu Cúp Việt Nam 2017.

Đáng chú ý, anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Sông Lam Nghệ An, giúp Quảng Nam giành chiến thắng với tỷ số 1 - 0 trong trận tranh Siêu Cúp Việt Nam 2017 vào tháng 2/2018 trên sân Hàng Đẫy.

Có thể thi đấu tốt ở hai vị trí

Không chỉ thi đấu tốt ở vị trí trung vệ, Trường An có thể đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm. Với thể hình không thực sự lý tưởng của một trung vệ ngoại (cao 1m82, nặng 81 kg), nhưng Trường An lại khá giỏi trong những pha không chiến, nhờ sức bật và khả năng chọn vị trí tốt.

Khả năng đánh hơi bàn thắng của Trường An cũng không phải dạng vừa. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có được 4 pha lập công bằng đầu trong tổng số 5 bàn thắng tại đấu trường V.League. Với tân binh 31 tuổi, SLNA có thể cải thiện sức mạnh ở những tình huống cố định cả ở mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Vẫn có nguy cơ bị SLNA thanh lý sớm

Cũng giống như các ngoại binh khác, Trường An phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn SLNA thanh lý hợp đồng sớm.

Trường An phải nỗ lực chứng minh năng lực ở SLNA

Để giành được vị trí chính thức, cầu thủ nhập tịch này sẽ phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Ở vị trí trung vệ, SLNA đang có những gương mặt đáng gờm như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh hay Thái Bá Sang.

