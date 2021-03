3 Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất Việt Nam hiện nay là ai?

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Tính đến thời điểm hiện tại, Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất Việt Nam được ghi nhận là ông Lê Quốc Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978 (43 tuổi), quê tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sỹ Sinh học.

Ngày 19/10/2020, ông được Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, giới thiệu và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Quốc Phong có thời gian dài tham gia công tác Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước. Ảnh: Ngọc Thắng.

Cụ thể, ông từng làm Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong là Chủ tịch nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4/2016, ông Phong được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng thời là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trung ương Đoàn.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976 (45 tuổi), quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông Quý có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Quý hiện là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An ở tuổi 44, ông Quý từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (từ năm 2010 - 2012), Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An (từ năm 2012 - 2016), Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2016 - 2017), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An (năm 2017).

Ông Thái Thanh Quý. Ảnh: Báo Nghệ An.

Tháng 10/2018, HĐND tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 1/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang

Trong danh sách 3 Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất còn có ông Đặng Quốc Khánh. Ông Khánh sinh ngày 2/9/1976 (45 tuổi), quê ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Khánh có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Khánh hiện là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.

Trước đó, vào năm 2016, khi mới 40 tuổi, ông Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Khi đó, ông Khánh được ghi nhận là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước.

Ông Đặng Quốc Khánh. Ảnh: Báo Hà Giang.

Tháng 6/2019, ông Khánh được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Triệu Tài Vinh được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài 3 Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất cả nước (43 - 45 tuổi) trên, hiện còn 2 Bí thư Tỉnh uỷ sinh năm 1975 (46 tuổi) gồm các ông: Hồ Văn Niên (Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai); Vũ Đại Thắng (Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình).

4 Bí thư Tỉnh uỷ sinh năm 1974 (47 tuổi) gồm: bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi; ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ; ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên; ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh.

