29 nam, nữ vào nhà hàng thuê phòng "bay lắc"

Rạng sáng 29/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế cùng Công an phường Xuân Phú kiểm tra hành chính đột xuất nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống K&K (số 51 đường Lê Viết Lượng, TP Huế) do Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 1994, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại 3 phòng có 29 nam, nữ đang "bay lắc". Tang vật thu giữ thu giữ gồm nhiều viên nén, gói nylon chứa ma túy các loại có tổng khối lượng là 4,96 gam và nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy.

Nhiều thiếu nữ vào nhà hàng để "bay lắc" với ma túy (Ảnh: Công an thành phố Huế).

Các đối tượng thuê 3 phòng để "bay lắc" (Ảnh: Công an thành phố Huế).

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng góp tiền mua ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch để sử dụng.

Tại trụ sở Công an, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành test nhanh ma túy các 29 đối tượng trên thì có 20/29 đối tượng dương tính với ma túy. Ngoài ra, quản lý quán và một nhân viên DJ của quán cũng dương tính với ma túy.

Quản lý và nhân viên DJ nhà hàng K&K cũng dương tính với ma túy (Ảnh: Công an thành phố Huế).

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Thị Như Ý có dấu hiệu tổ chức, chứa chấp cho các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí