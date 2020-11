20.000 thanh tra giao thông Bộ trưởng nói, tôi không biết lấy từ đâu"

Liên quan đến thông tin Bộ trưởng bộ GTVT đề nghị bộ Công an nhận 20.000 thanh tra giao thông được Đại tướng Tô Lâm đưa ra tại phiên thảo thảo luận tổ của Quốc hội ngày 11/11, trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật sáng 13/11, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng tổng cục Đường bộ Việt Nam (bộ GTVT) cho biết, bộ GTVT không có văn bản nào đề nghị bộ Công an nhận 20.000 thanh tra giao thông, và con số 20.000 thanh tra giao thông là không chính xác.

“Thanh tra chuyên ngành đường bộ của tất cả 63 tỉnh thành và 5 cục (gồm: cục Quản lý xây dựng đường bộ, cục Quản lý đường bộ I, cục Quản lý đường bộ II, cục Quản lý đường bộ III, cục Quản lý đường bộ IV) có tất cả 3.600 người.

Hơn nữa, bộ GTVT cũng không có văn bản nào đề nghị bộ Công an nhận 20.000 thanh tra giao thông, con số Bộ trưởng bộ Công an đưa ra tôi không biết lấy từ đâu”, ông Huyện nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (bộ GTVT) khẳng định, con số 20.000 thanh tra giao thông là không chính xác.



Nói về phát biểu của Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm về việc tới đây khi có luật Bảo đảm trật tự An toàn giao thông có thể không còn lực lượng thanh tra giao thông làm nhiệm vụ trên đường, ông Huyện nói rằng: "Lực lượng thanh tra giao thông vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, trong đó sẽ thanh tra bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, bảo vệ công trình giao thông…, tức đảm nhiệm giao thông tĩnh. Lực lượng này rất quan trọng nên không thể nói là không còn thanh tra giao thông trên hệ thống đường bộ được".

Cũng theo vị lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam, sửa đổi luật lần này, bộ GTVT phân công lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra giao thông cho phù hợp với vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ GTVT về giao thông đường bộ, để tránh chồng chéo, trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông.

