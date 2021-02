20 thanh niên vào nhà dân chém người đêm mùng 1 Tết: Danh tính 3 kẻ bị tạm giữ

Video: Kinh hoàng cảnh gần 20 thanh niên vác dao kiếm vào nhà dân chém người

Theo tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị này đang tạm giữ 3 thanh niên liên quan vụ đâm chém tại nhà ông Trần Văn Hà (ở khối 19, thị trấn Hương Khê) khiến 2 người bị thương.

Ba kẻ bị tạm giữ gồm: Trần Đức Thắng (SN 1995, trú tại TP Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thắng (SN 1997) và Hà Anh Tuấn (SN 1996), cùng trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê.

Khoảng 20h ngày 12/2 (mùng 1 Tết), nhiều người đến nhà ông Trần Văn Hà (khối 19, thị trấn Hương Khê) để chúc Tết. Trong lúc uống rượu, giữa Trần Đức Thắng (SN 1995, TP Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Quyết Tiến (khối 10, thị trấn Hương Khê) xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi đã giải tán, Trần Đức Thắng cùng em trai là Trần Trung Kiên và nhiều người khác quay lại nhà ông Hà để gây sự, đánh, chém khiến 2 người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có mặt để giải quyết, điều tra vụ việc.

