2 xe máy đấu đầu nhau khiến 1 người tử vong, 1 bị thương

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Sáng 1/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/5 trên QL19C, đoạn qua địa bàn xóm 5, thôn Cảnh An 1 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Thời điểm trên, anh Phạm Thanh Lịch (20 tuổi, ở xóm 6, thôn Cảnh An 1) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ xã Phước Thành về thị trấn Diêu Trì thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy do anh Phạm Ngọc Bảo (ở xóm 2, thôn An Long 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) điều khiển chạy ngược chiều.

Vụ va chạm mạnh đã khiến 2 xe máy nát bét, anh Lịch và anh Bảo bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Lịch đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: atgt.vn