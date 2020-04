2 vợ chồng bị bắt sau khi tố Đường ‘nhuệ’

Cho “chìm xuồng” vụ Đường “nhuệ” đánh người Theo bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình), sáng 18-11-2014, bà cùng con trai là Mai Thế Duy tới trụ sở công an phường Trần Lãm để giải quyết chuyện tiền bạc với bà G. Sau khi bà và con trai có mặt tại công an phường, Đường “nhuệ” cùng một số đàn em cũng đến trụ sở công an phường, ập vào phòng đóng cửa lại. Ngay trước mặt công an phường, Đường “nhuệ” vừa chửi bới, đe dọa, dùng cườm tay vả vào mặt con trai của bà. Chiều cùng ngày, con trai bà được công an đưa đi khám với kết quả anh này bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải. Gần hai tháng sau, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nhưng đến ngày 5-7-2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can trong vụ án”. Quyết định cũng do ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, ký. Vụ án này đã được Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra.