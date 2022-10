2 mức thu học phí trong 1 lớp: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An lên tiếng

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tặng quà cho học sinh miền núi. Ảnh: Hồ Lài

Ngày 17.10, đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có trao đổi với phóng viên Lao Động về những thông tin liên quan đến vấn đề đóng học phí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian gần đây, một số phụ huynh trên địa bàn thành phố Vinh phản ánh mức học phí tăng quá cao so với năm học trước, đồng thời có hiện tượng học sinh cùng một lớp nhưng nhà trường áp dụng 2 mức thu học phí.

Cụ thể, học sinh THCS tại phường Hà Huy Tập, Hưng Bình, Hưng Dũng… nếu có hộ khẩu ở phường của thành phố thì nộp học phí 300 nghìn đồng/tháng; còn nếu học sinh nào có hộ khẩu thuộc xã thì nộp 100 nghìn/tháng.

Về mức học phí, đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã thống nhất tham mưu thu ở mức thấp nhất so với khung học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021 ngày 27.8.2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí.

Theo đó, khung học phí bậc THCS ở khu vực thành thị từ 300 đến 650 nghìn/tháng, tỉnh Nghệ An áp dụng 300 nghìn; khung học phí bậc THCS ở khu vực nông thôn từ 100 đến 270 nghìn/tháng, tỉnh Nghệ An áp dụng 100 nghìn; khung học phí bậc THCS ở khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 50 đến 170 nghìn/tháng, tỉnh Nghệ An áp dụng 50 nghìn.

Ở các bậc học khác, tỉnh Nghệ An cũng áp dụng tương tự, không thể áp dụng ở mức thấp hơn. Ngoài ra, các đối tượng được miễn, giảm học phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với quy định thu học phí theo hộ khẩu, đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giải thích áp dụng như vậy nhằm bảo đảm sự cân đối giữa mức thu và mức học phí cấp bù từ ngân sách đối với các trường hợp được miễn, giảm.

Mặt khác, do đặc thù tỉnh Nghệ An có nhiều trường hợp con em các vùng miền từ nông thôn, miền núi về học ở khu vực thành thị, nên thu theo hộ khẩu sẽ đảm bảo sự phù hợp và có lợi cho học sinh.

Các vấn đề nói trên đã được chuẩn bị trong quá trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An và được các cơ quan chức năng như Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các Ban của HĐND tỉnh đồng thuận.

“Từ trước đến nay, các quy định thu học phí đều áp dụng theo hộ khẩu của học sinh. Đối với các trường như THPT chuyên Phan Bội Châu, trường THPT Dân tộc nội trú, các địa bàn miền núi cả huyện chỉ có 1 trường THPT ở trung tâm huyện… đều đã áp dụng quy định này và cho thấy sự phù hợp, có lợi cho học sinh” - đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định.

Theo Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, khi triển khai thực hiện Nghị định 81/2021, chỉ có một số ít địa phương áp dụng thu học phí 1 mức theo địa bàn có trường học, còn hầu hết các địa phương khác đều thu học phí theo hộ khẩu.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động