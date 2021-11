2 bài tập giúp bắp chân thon gọn nhanh nhất

Tại sao bắp chân lại to?

Di truyền học: đây được coi là yếu tố ảnh hưởng lớn kích thước bắp chân to. Khi bạn sinh ra trong một gia đình có nhiều người sở hữu bắp chân to thì khả năng bạn cũng có bắp chân to là rất cao. Nếu bạn không tập thể dục nhiều có thể sẽ có tác động đến kích thước bắp chân của bạn dù ít hay nhiều.

Chất béo: Nếu kích thước bắp chân của bạn là mỡ thì cách bạn giảm mỡ bắp chân cũng giống như giảm cân tổng thể. Giảm cân chắc chắn sẽ giúp thon gọn bắp chân. Nhưng bắp chân chính là nơi khó giảm nhất trong cơ thể, vì vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn để bạn có thể nhận thấy được kết quả.

Bài tập sai mục đích: Nếu bạn thực hiện nhiều bài tập nhắm vào bắp chân, đặc biệt nhắm vào bắp chân, đặc biệt là những bài tập nặng, thì rất có thể bắp chân của bạn đã tăng kích thước do cơ bắp (đặc biệt nếu bạn có gen di truyền bắp chân to). Trong trường hợp đó, bạn có thể tránh một số bài tập nhất định để ngăn cơ bắp chân to ra. Bằng cách này bạn có thể thấy kích thước của chúng giảm đi một chút, đặc biệt là nếu bắp chân của bạn to do tập luyện.

Bài tập cho bắp chân thon gọn

Co duỗi từng chân trên không trung

Nằm ngửa trên sàn, 2 tay để dọc bên thân, 2 chân sát nhau và đưa thẳng lên trần.

Lần lượt co từng chân xuống phía dưới sàn trong khi chân còn lại vẫn thẳng. Đổi chân cùng lúc.

Tập 20 lần mỗi chân.

Lưu ý:

Chân duỗi phải thẳng lên trần

Các ngón chân hướng về phía ngoài

Căng các cơ bắp

Động tác đá kéo

Nằm ngửa, hai tay ép sát vào thân. Dỗi thẳng hai chân, đưa lên không trung rồi di chuyển qua lại như hình chiếc kéo. Thực hiện động tác trong 20 phút. Đây là bài tập dễ gây áp lực ở đầu gối và bắp chân giúp đôi chân thon dài và săn chắc nhanh chóng. Chú ý là chân phải luôn thẳng và sát nhau.