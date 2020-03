18 năm tù cho đối tượng đâm chết quản lý chợ

Ngày 2/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1981, ở thôn Hồng Thái, xã Công Chính (Nông Cống) về tội “Giết người”.

Nguyễn Văn Mạnh tại phiên tòa

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, khoảng 6h ngày 3/6/2019, Nguyễn Văn Mạnh và vợ là Phạm Thị Liên, sinh năm 1982 đi trên 2 xe máy đến chợ Trầu thuộc địa phận thôn Tuy Yên, xã Công Liêm để bán hàng nông sản.

Khi đến khu vực cổng chợ Trầu, Mạnh dừng xe trước cổng chợ, gây cản trở giao thông, vi phạm nội quy của ban quản lý chợ Trầu. Lúc này, ông Đỗ Trung Chính, sinh năm 1957, ở xã Công Liêm (là người được chủ thầu chợ thuê trông coi quản lý chợ) đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại cổng chợ đến nhắc nhở nhưng Mạnh không chấp hành.

Sau đó giữa ông Chính và Mạnh xảy ra to tiếng, chửi bới nhau. Do được mọi người can ngăn nên vợ chồng Mạnh đi xe máy về theo hướng về xã Công Chính.

Trên đường về, do ấm ức về việc cãi nhau với ông Chính, Mạnh nảy sinh ý định sẽ đánh trả thù ông Chính nên dừng xe lại trước của hàng bán thịt trâu, bò. Tại đây, Mạnh lấy một con dao nhọn dài 26cm có trên bàn bán thịt rồi đi xe máy quay lại chợ Trầu tìm đánh ông Chính. Khi đến khu vực chợ Trầu, Mạnh dựng xe máy ngoài cổng chợ, nhìn thấy ông Chính, Mạnh cầm dao đâm mạnh một nhát trúng vào vùng ngực phải, làm ông Chính đỗ gục, chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn trên núi ở gần nhà. Đến 15h cùng ngày, gia đình Mạnh đã đưa Mạnh đến công an xã Công Chính đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 18 năm tù giam.

