17 đối tượng "mở tiệc" ma túy trong quán karaoke

Các đối tượng bị bắt giữ



Trước đó, vào khoảng 15h ngày 18/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an huyện Yên Định kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 17 đối tượng (gồm 9 nữ, 8 nam) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Galaxy ở thôn Diễm Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định do Lê Bá Cường làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 3 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo,1 đầu thu camera cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, tất cả 17 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là Trịnh Huỳnh Phong, SN 1994, trú tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý