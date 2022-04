16 nam nữ tổ chức “bay lắc” trong karaoke Phượng Phi Thường

Ngày 4/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

16 đối tượng bị bắt giữ tại quán karaoke...

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện hoạt động “chui” của một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; nổi lên là quán karaoke Phượng Phi Thường, địa chỉ tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Đặc biệt, tại cơ sở này có một nhóm thanh niên thường xuyên lui tới, trong đó nhiều đối tượng không phải là người ở địa bàn, có biểu hiện tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Khoảng 22h ngày 2/4/, sau khi xác định các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke Phượng Phi Thường, Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động 52 cán bộ, chiến sỹ chia làm 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất các phòng hát, đồng thời giám sát mọi hoạt động của cơ sở này.

...trong đó có nhiều đối tượng còn rất trẻ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 16 đối tượng đang “bay lắc” ở phòng số 2 (tầng 1); thu giữ 1,62gam ma tuý loại ketamine và 1 bộ đồ sử dụng ma tuý. Qua test nhanh, cả 16 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Bước đầu, Công an thị xã Hoàng Mai đã tạm giữ 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, gồm: Vũ Văn Khánh (SN 1994) và Lê Hữu Huy (SN 1977), cùng trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Lê Công Quý (SN 1992, trú tại số nhà 158, đường Huỳnh Đăng Thơ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) Vũ Văn Sơn (SN 1990, trú tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thế Nam (SN 1993, trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Công an thị xã Hoàng mai lấy lời khai của các đối tượng.

Trong đó, đối tượng Vũ Văn Khánh và Lê Hữu Huy là các đối tượng “chủ chòm” mua ma tuý đến và sắp xếp việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa điểm nói trên.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân