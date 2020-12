12 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng bằng giả

Trong nước

Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, có 12 người bị tước quân tịch. Công an tỉnh cũng rút khỏi quy hoạch phó giám đốc Công an tỉnh với cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.