119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

Tối 19/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình NTV HD (Đài PT-TH Nghệ An); app NTV go; fanpage: Truyền hình Nghệ An.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND; đại diện các Sở, ban ngành, địa phương, cùng các thầy cô giáo và 119 em học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tiết mục văn nghệ mở màn tại buổi lễ.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhằm tôn vinh, tuyên dương các em học sinh đạt thành tích xuất sắc về học tập, rèn luyện trong năm học vừa qua; đồng thời tạo động lực thi đua dạy tốt học tốt trong năm học mới.

Lễ tuyên dương năm nay là hoạt động rất có ý nghĩa, vào dịp tỉnh Nghệ An chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng tới Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An.

Toàn cảnh lễ tuyên dương.

Năm học 2019 - 2020 có rất nhiều biến động, dịch Covid-19 khiến cho thời gian học ở trường bị gián đoạn, phần lớn thời gian học kỳ 2, học sinh không thể đến trường. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà trường đã nỗ lực vượt qua, giành được những kết quả quan trọng. Xếp hạng theo điểm trung bình chung, Nghệ An tăng 4 bậc so với năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Thành tích của các em là biểu hiện cao nhất về tinh thần hiếu học, là quyết tâm vượt nghèo, vượt khó, vươn lên trong học tập; là niềm tự hào của nhiều gia đình, dòng họ, của nhà trường và toàn xã hội; đồng thời đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành giáo dục nói riêng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói chung.

“Thông qua chương trình, mong muốn sẽ truyền lửa tinh thần hiếu học, cổ vũ phong trào thi đua học tập, rèn luyện và phát triển tài năng; tiếp thêm động lực để các em học sinh xứ Nghệ phấn đấu vươn lên, bước tiếp chặng đường tri thức đầy gian nan và vinh quang phía trước. Là món quà thay lời tri ân giành tặng những bậc phụ huynh lam lũ một nắng hai sương nuôi con ăn học thành tài; những người thầy người cô tận tâm, tận lực vì học sinh thân yêu. Đồng thời, khẳng định và gửi tới sự cam kết của lãnh đạo tỉnh nhà, các cấp, ngành trong tỉnh sẽ luôn quan tâm, giành những điều tốt nhất có thể cho giáo dục, cho sự nghiệp trồng người và cho nhiều tài năng xứ Nghệ tiếp tục tỏa sáng”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Học sinh tiêu biểu được tuyên dương năm học 2019 - 2020.

Năm 2020, ngành giáo dục Nghệ An đón nhận 1 huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế. Tỉnh Nghệ An cũng lần đầu tiên vinh dự giành giải Nhất “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19” và giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trao thưởng cho em Phạm Trung Quốc Anh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đạt HCV Olympic Hoá học quốc tế.

Trao thưởng cho em Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đạt giải Nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Trao thưởng em Đậu Huy Minh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đạt giải Nhất cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Danh sách học sinh đạt giải: - Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế: Em Phạm Trung Quốc Anh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). - Giải Nhất “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19”: Em Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). - Giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Em Đậu Huy Minh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu).

Trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2020, Nghệ An có 82 học sinh đạt giải và 4 học sinh đạt giải Nhất và giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019-2020. Tất cả các em đạt giải đều là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Học sinh giỏi Quốc gia và học sinh đạt giải tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019 - 2020 nhận thưởng tại lễ tuyên dương.

Qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Nghệ An có 172 em đạt điểm xét tuyển Đại học từ 28 điểm trở lên (trung bình mỗi môn trên 9 điểm). Đáng nói, học sinh đạt điểm cao trải đều trong toàn tỉnh, từ các trường THPT chuyên đến các trường huyện, trường vùng nông thôn, miền núi. Trong đó, 36 học sinh đạt trên 28,35 điểm trở lên ở 5 tổ hợp xét tuyển Đại học; 7 học sinh người dân tộc thiểu số có điểm kế cận ở 5 tổ hợp khối thi: A,B,C, D và A1 được khen thưởng đợt này.

Học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận thưởng tại lễ tuyên dương.

UBND tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen và phần thưởng với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng cho các học sinh có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020.

Đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao ủng hộ tại lễ tuyên dương.

Nhằm hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện về vật chất để tiếp tục đến trường, tại buổi lễ, 11 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ cho các em vượt khó học giỏi với số tiền 500 triệu đồng.

Tác giả: Hiến Chương - Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An