10 sự kiện, thành tựu nổi bật của Nghệ An năm 2019

1. Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Năm 2019, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Bộ Chính trị đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Qua thực tiễn Nghệ An đã thấy được hướng đi, thấy được chúng ta cần làm gì”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết 26 trong 5 năm qua.

2. 26/27 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, sự vượt khó vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2019, có 26/27 chỉ tiêu cơ bản về KT-XH của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9,03%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. GRDP bình quân đầu người đạt 43,08 triệu đồng.

Nghệ An tiếp tục nằm trong tốp những tỉnh, thành có số thu ngân sách cao, với hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018. Huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 76.000 tỷ đồng, tăng 8,57 % so với năm 2018. Toàn tỉnh đã cấp mới cho 98 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 13.198 tỷ đồng, tăng gấp 1,46 lần so với năm 2018.

3. Nông nghiệp vượt khó tăng trưởng 4,97%

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nông lâm, ngư nghiệp vẫn phát triển và giữ được đà tăng trưởng với giá trị sản xuất tăng 4,97%. Sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 265 xã về đích Nông thôn mới, chiếm gần 61,5 % tổng số xã và 4 đơn vị cấp huyện về đích Nông thôn mới. Năm 2019 có 47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, thêm huyện Yên Thành về đích Nông thôn mới.

4. Du lịch - Dịch vụ tăng trưởng khá

Nghệ An đã đón trên 6,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019, tăng 9,5%. Trong đó, khách quốc tế tăng 12,6%. Cùng với đó, lĩnh vực dịch vụ đã có sự bứt phá, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018. Trong năm, Nghệ An đã có thêm loại hình du lịch trải nghiệm được đưa vào khai thác.

5. Năm cải cách hành chính - phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

Năm 2019, Nghệ An chọn là năm cải cách hành chính, tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Tỉnh đã thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An; Chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; triển khai Đề án sáp nhập thôn, xóm, bản; Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã... Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 19, tăng 2 bậc; Tiếp tục đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong hơn 1.700 doanh nghiệp được thành lập mới, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,73% - cao nhất cả nước.

6. Giáo dục tiếp tục duy trì vị trí Top 3 trong cả nước

Năm học 2018-2019, một năm thành công của giáo dục mũi nhọn ở Nghệ An với 4 học sinh đạt giải quốc tế và khu vực. Nghệ An cũng là địa phương đứng thứ 2, chỉ sau Hà Nội về số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019, với 90 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 38 giải Nhì, 30 giải Ba và 19 giải Khuyến khích.

Năm 2019, lần đầu tiên Nghệ An có thí sinh vô địch cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Chất lượng giáo dục đại trà giữa các vùng miền đồng đều hơn. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 73,34%.

7. Giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 4%, giảm 1,54% so với năm trước. Các chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả. Năm 2019, hơn 37.000 lao động được giải quyết việc làm. Chất lượng đào tạo nghề được nâng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 58,3%.

Công tác đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 83%. Việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường; xử lý kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các sai phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản.

8. Dấu ấn các hoạt động Văn hóa - Xã hội - Thể thao

Năm 2019, Nghệ An đã tổ chức trang trọng, ý nghĩa các sự kiện kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng Người gửi cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà. Nhiều hoạt động văn hóa quy mô để lại dấu ấn đặc biệt như: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, Cầu truyền hinh “Muôn vàn yêu thương”; Bài ca kết đoàn; chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng”.

Lĩnh vực y tế có nhiều tiến bộ, nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng thành công. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 90,6%, vượt kế hoạc đề ra; Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ đạt 90%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%.

Thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục được duy trì, đạt 261 huy chương các loại, trong đó có 48 HCV.

9. Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề

Năm 2019, Nghệ An bị ảnh hưởng trực tiếp của các đợt nắng hạn gay gắt trên diện rộng. Hàng nghìn ha cây trồng bị chết héo, cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Thiên tai: bão, mưa đá, lốc, sét... đã làm chết 9 người, bị thương 10 người; Thiệt hại kinh tế gần 900 tỷ đồng. Trong đó trận mưa, lụt lịch sử lớn nhất trong vòng 50 năm qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với thành phố Vinh và các vùng phụ cận.

Năm 2019 cũng là năm mà người chăn nuôi lao đao bởi dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân và sự phát triển KT-XH của tỉnh.

10. Giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế

Trong muôn vàn khó khăn, lực lượng quân đội, công an và quần chúng nhân dân trên địa bàn với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, sẵn sàng trong mọi tình huống đã bảo vệ tốt các sự kiện chính trị, các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để bị động bất ngờ. Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, vừa duy trì các mối quan hệ truyền thống, vừa mở rộng hợp tác với với các quốc gia trên thế giới.

Khép lại năm 2019 với những thành công và cũng còn đó những khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Nghệ An tự tin bước vào năm 2020 với khí thế mới, quyết tâm đột phá, tạo nên nhiều dấu ấn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

